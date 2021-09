Prasówka Szczecin 8.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Szczecinie nie minęło Cię nic ważnego

Zderzenie 3 aut osobowych na A6. Stojący w korku piszą "500m w jakieś 25 min" - tak może być minimum do 15.30.

Kombucha, inaczej grzyb herbaciany to sfermentowana herbata, która zawiera duże ilości szczepów bakterii synbiotycznych oraz drożdży. Ma ona specyficzny słodko-kwaśny smak i jest delikatnie musująca. Kombucha jest bogata w witaminy z grupy B, witaminę C, polifenole, aminokwasy oraz kwasy organiczne. Składniki te sprawiają, że napój posiada wiele cennych właściwości m.in. usprawnia metabolizm, wspomaga trawienie, wzmacnia odporność, oczyszcza z toksyn i poprawia nastrój. Jednak nie każdy może ją pić, a zbyt duże dawki mogą doprowadzić nawet do kwasicy mleczanowej. Sprawdź przepis na kombuchę i dowiedz się, jak ją bezpiecznie stosować nie tylko do picia, ale też jako kosmetyk.