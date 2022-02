Prasówka Szczecin 8.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Szczecinie nie minęło Cię nic ważnego

Jedzenie śniadań to same korzyści! Poranny posiłek pomaga zadbać o szybszy metabolizm, mniejszą tendencję do tycia, wyższy poziom energii do działania i lepszą sprawność umysłową, co udowodniono zwłaszcza w przypadku dzieci. Ważne jednak, od jakich produktów i dań zaczynamy nasz dzień! Wyjaśniamy, jakie efekty zapewnia spożywanie pierwszego posiłku w ciągu dnia, ile kalorii powinien dostarczać i z jakich pokarmów się składać. Sprawdź też nasze inspirujące pomysły na zdrowe śniadania!