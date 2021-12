Prasówka Szczecin 5.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Szczecinie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Szczecin 5.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Protest w sprawie podwyżek dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie trwa, choć część osób wróciła już do pracy. Porozumienia w władzami miasta na razie nie widać. Do niedzieli może zapaść decyzja, co dalej z protestem.