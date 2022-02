Prasówka Szczecin 17.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Szczecinie nie minęło Cię nic ważnego

Czy tak powinna wyglądać wyfrezowana jezdnia? - pyta pani Irena, która skontaktowała się z redakcją. Czytelniczka zwraca uwagę na nierówną nawierzchnię na placu Zgody w Szczecinie. Przedstawiciel magistratu tłumaczy, że to teren budowy i należy zachować ostrożność.

Podobnie jak przed rokiem, na pierwszym miejscu wśród krajów wybieranych na tegoroczny urlop letni znajduje się Turcja, na drugim Grecja, miejsce trzecie należy do Egiptu. - Jasne zasady wjazdu, rządowe programy na rzecz bezpieczeństwa turystów i pracowników branży, ale też atrakcyjność kierunków i dobre ceny to powody, dla których Polacy po raz kolejny wybiorą się na letni urlop przede wszystkim te destynacje- tłumaczy w rozmowie ze Strefą Biznesu ekspertka.

Czekają nas dosyć spore zmiany w pogodzie. Po ciepłych dniach nadchodzą dosyć gwałtowne porywu wiatru, które w porywach mogą osiągać nawet 110 km/h!

PUPIL ROKU. Stworzymy wielką, internetową galerię zwierząt domowych, zdjęcia wybranych pupili zamieścimy w specjalnym dodatku do gazety, a na laureatów czeka mnóstwo wspaniałych nagród. Pupile mają szasnę zdobyć tytuł Pupil Roku i stać się prawdziwymi gwiazdami Facebooka. Ale przede wszystkim zwieńczeniem akcji będzie wydanie pięknego albumu „NASZE PUPILE”, w którym znajdą się zdjęcia zwierzaków z całej Polski.

Branża funeralna w Polsce bije na alarm. W kraju ceny usług pogrzebowych wzrosły o 20 procent, miejscami nawet do 1200 zł. Za skromny pogrzeb trzeba dziś średnio zapłacić od 6 do 8 tys. zł, a zasiłek pogrzebowy to dziś 4 tys. zł.