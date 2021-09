Prasówka Szczecin 14.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Szczecinie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 14.09 Szczecin: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Szczecinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Sezon na grzyby trwa nie tylko w lesie, ale i na szczecińskich ryneczkach i targowiskach. Jednak ich ceny bardziej niż do kupna zachęcają do pójścia na grzyby do lasu... Na zakupach z ochotą wkładamy do koszyków jesienne sezonowe owoce, czyli śliwki i gruszki. Ile odmian - tyle cen. Zrobiliśmy ich przegląd na kilku szczecińskich targowiskach, m. in. na Manhattanie i targowisku Wilcza na Przyjaciół Żołnierza.