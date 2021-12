Prasówka Szczecin 12.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Szczecinie nie minęło Cię nic ważnego

Weekend Cudów SZLACHETNEJ PACZKI. Przez trzy dni w całej Polsce dzieją się niesamowite historie. Wzruszenia, emocje, wspaniałe chwile. Darczyńcy dostarczający paczki do magazynów, wolontariusze przekazujący je rodzinom, dziesiątki tysięcy osób bezinteresownie zaangażowanych w mądrą pomoc. Tak SZLACHETNA PACZKA tworzy historie i wydobywa z ludzi to, co najpiękniejsze.

Kolejny grudniowy weekend niesie ze sobą masę atrakcji dla szczecinian w każdym wieku. Jarmarki bożonarodzeniowe (między innymi w centrum miasta czy na Zamku w Szczecinie), uwielbiany pchli targ w przedświątecznym klimacie, a także różnego rodzaju wydarzenia dla dzieci i młodzieży. To tylko cześć z weekendowych propozycji, które dla Was przygotowaliśmy. Sprawdźcie je wszystkie w galerii.