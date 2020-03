Pracownice Opery na Zamku i Teatru Polskiego szyją maseczki

Łącznie w teatrze i operze pracować będzie 10 stanowisk. Krawcowe będą szyły m.in. bawełniane maski na gumkach (3000 szt.). To zabezpieczenia wielokrotnego użytku, które będzie prane i prasowane. Nie zastąpią one wyspecjalizowanych masek z certyfikatami, ale pozwalają zabezpieczyć usta i nos przed dotykaniem oraz mechanicznie zatrzymują ślinę podczas mówienia. Maski trafią do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego PUM nr 1 i nr 2 (na Pomorzanach i przy ul. Unii Lubelskiej) oraz do pogotowia.