Pożar w wieżowcu. Poszkodowana kobieta w szpitalu

"Babeczki z Reska" pomagają! Zakasały rękawy i szyją maseczki

"Babeczki z Reska" zakasały rękawy i zasiadły do maszyn, by pomagać innym. Dziś szyją maseczki ochronne dla służb medycznych oraz porządkowych z całego regionu. Ich zespół liczy ponad 50 osób, ale nowe ręce do pomocy wciąż są mile widziane.