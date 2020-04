Ponad 100 komputerów dla uczniów ze Szczecina. Piękna akcja "Było moje - będzie twoje"

Od 25 marca uczniowie muszą się uczyć zdalnie. Dla niektórych uczniów okazało się to problemem, ponieważ nie mają dostępu do odpowiedniego sprzętu, a przede wszystkim komputerów.

Naprzeciw im wyszli mieszkańcy Szczecina, organizacje, firmy, które zorganizowały akcje zbiórki sprzętu i przekazują do potrzebującym, w tym szczecińska firma Coloplast.

- Akcja rozwinęła się bardzo dobrze - mówi Rafał Bajena z Filmservices Szczecin. - Miły jest fakt, że komputery przekazują i osoby młodsze i emeryci. Dużo komputerów przekazały tez szczecińskie prywatne firmy. Są to zarówno komputery stacjonarne, jak i laptopy.

Każdy komputer jest dokładnie sprawdzany. chodzi o to, żeby miał nowoczesne oprogramowanie i spełniał warunki niezbędne do nauki zdalnej.

- Do tej pory dotarliśmy do rodzinnych domów dziecka i rodzin wielodzietnych, bo tam sytuacja jest najtrudniejsza - mówi Rafał Bajena. - Ludzie mają jeden laptop, który jest używany przez całą rodzinę. Chcemy jeszcze dotrzeć do ośrodków wychowawczych, bo tam też jest trudna sytuacja. Młodzież siedzi w ośrodku i często ma do dyspozycji jeden komputer na kilkanaście czy kilkadziesiąt osób. Myślimy też o seniorach, którzy dzięki odpowiedniemu sprzętowi mogliby kontaktować się z bliskimi.