Pomoc od miasta płynie do szczecińskich gastronomików. Stoliki na ulicach? Są plany, ale bez szczegółów

Tak wygląda nowe rondo. Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej w Tanowie

Największą nowością jest rondo na skrzyżowaniu dróg do Dobieszczyna (DW115) i Polic (DW 114), które ułatwia skręt do Tanowa. Na finał prac poczekamy najpóźniej do połowy października tego roku.