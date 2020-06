Pomoc od miasta dla gastronomików. Ogródki restauracyjne na jezdni? Jest decyzja

- Zgodnie z prośbą przedsiębiorców oraz naszymi zapowiedziami, szykujemy się do zmiany organizacji ruchu na fragmencie al. Jana Pawła II (między pl. Grunwaldzkim a pl. Lotników). Udostępnimy jeden pas ruchu by pomóc gastronomikom. Wszystko już właściwie ustalone. Dziś przed nami także dyskusja z przedsiębiorcami z ul. Rayskiego. Zobaczymy jakie będą efekty - ogłosił prezydent. Jak już informowaliśmy chodzi o fragment prawego pasa alei JP II wzdłuż kilku restauracji mieszczących się w kamienicach między pl. Grunwaldzkim a pl. Lotników.

Kilka tygodni temu z pomysłem udostępnienia fragmentu al. św. Jana Pawła II po ogródki wystąpili radni Koalicji Obywatelskiej.

- To bardzo dobrze, że miasto odpowiada na potrzeby przedsiębiorców i mieszkańców w tym nadzwyczajnym czasie i nowej rzeczywistości. Wyjście gastronomii przy al. Jana Pawła na chodniki nie tylko będzie bezpieczniejszą formą korzystania z restauracji ale wprowadzi również więcej życia na tym fragmencie. Wprowadzany wariant jest kompromisowy i zakłada również pozostawienie miejsc parkingowych na drugiej połowie ulicy. Zobaczymy jak to rozwiązanie sprawdzi się w tym sezonie. Przypominam, że każdy lokal gastronomiczny, który chce skorzystać z przestrzeni chodnika przed swoim lokalem, może zawnioskować o to do ZDiTM - komentuje radny Przemysław Słowik.