Pomnik Anonimowych Bohaterów w Szczecinie? Jest taki pomysł

Ambicje autorów szczecińskiego pomysłu są światowe.

- Czy gdzieś na świecie postawiono monument ku czci szarych dobrych ludzi - lekarzy, strażaków, dawców krwi lub organów? Szczecin może być na ustach świata, tworząc monument ponad podziałami i jedyny w swoim rodzaju - czytamy w opisie pomysłu.

Proponowane miejsce, gdzie mógłby stanąć obelisk to aleja Kwiatowa lub plac Adama Mickiewicza. Obelisk ma być otoczony zielenią i miejscami do odpoczynku w cieniu. To pomysł, który ma trafić do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Zdaniem pomysłodawców, obelisk mógłby być doskonałym przystankiem dla wycieczek i turystów - w drodze z Zamku w stronę Wałów Chrobrego.

- Częstym zarzutem w kwestii pomników w mieście jest duże poparcie dla odbudowy Fontanny Manzla, czyli Sediny i jej niemieckie pochodzenie. Przeciwnicy tej inicjatywy argumentują, że powinniśmy stworzyć własny monument, a nie wracać do przeszłości. Przy Placu Żołnierza znajdował się do niedawna Pomnik "Wdzięczności" Armii Radzieckiej - ten monument ma na celu przekuć źle odbierany obiekt, w pomnik wdzięczności... Anonimowym Bohaterom – mówi Paweł Ziątek, jeden z pomysłodawców. - Pandemia udowodniła nam, że są między nami - to nie tylko pracownicy służby zdrowia, ale wszyscy Ci, którzy "trzymają nasz świat w kupie". Wciąż możemy mieć pomnik "wdzięczności", ale dedykowany najzwyczajniejszym dobrym ludziom - strażakom, dawcom krwi, organów, ratownikom medycznym, a nawet... zwierzętom. Ci bracia mniejsi wbrew pozorom też pracują nad naszym życiem.