Pogrom Portowców w Poznaniu. Bez wiary i bez pomysłu. Zobacz ZDJĘCIA

Po restarcie rozgrywek PKO Ekstraklasy Pogoń przegrała z Zagłębiem Lubin 0:3 i pokonała Cracovię Kraków 1:0. Lech przegrał u siebie z Legią Warszawa 0:1 oraz zremisował w Lubinie 3:3. Przed startem 29. serii Portowcy byli na 3. miejscu w tabeli, „Kolejorz” ze stratą punktu na 5. pozycji. Stawką dla obu drużyn było zapewnienie sobie miejsca w grupie mistrzowskiej, a nawet w pierwszej czwórce, co da atut boiska w dodatkowej części sezonu.

Pierwsze minuty spotkania spokojne. Pogoń starała się akcje rozgrywać od tyłu, ale bez pośpiechu i większych chęci do przejęcia kontroli na boisku. Gospodarze chcieli szybciej, ale byli przy tym trochę niedokładni. W pierwszym kwadransie mieliśmy tylko jedną ciekawą akcję, którą niecelnym strzałem z dystansu zakończył Dani Remirez. W kolejnej akcji pecha miał Marcin Listkowski. Piłka mu odskoczyła, a próba wślizgu skończyła się faulem i żółtą kartką. Ta wykluczy go z meczu z Lechią Gdańsk na zakończenie rundy zasadniczej.

Kolejną okazję do zaprezentowania się w pierwszym składzie dostał też grecki napastnik Michalis Manias. U kibiców Pogoni nie ma on wysokich notowań, ale w sztabie trenerskim (klubie) wciąż jest wiara w tego snajpera.

Powtarzał się scenariusz meczu z Zagłębiem, z tym że lubinianie prowadzili swoje akcje z większym rozmachem. Ale znów to Pogoń rozdawała prezenty. Całe szczęście, że do przerwy skończyło się na dwubramkowej stracie, choć nawet mogło być lepiej, bo Podstawski zmarnował sytuację sam na sam w końcówce pierwszej odsłony.

W 22. minucie Lech objął prowadzenie. Specjalnie na to nie zapracował, ale na pewno wykazywał więcej inicjatywy. I trzeba przyznać, że przeprowadził świetną akcję lewą stroną. Pogoń popełniła błędy w kryciu (Podstawski, Kowalczyk i Listkowski), a Jakub Moder technicznym strzałem z 14. metra pokonał Dante Stipicę.

- Wyglądamy dobrze, ale trzeba to kontynuować w drugiej połowie – mówił w przerwie Jakub Moder. - Myślę, że Pogoń wyjdzie po przerwie jeszcze bardziej ofensywnie, bo nie ma już nic do stracenia. Trzeba zachować koncentrację w tyłach, a z przodu może coś uda się jeszcze strzelić.

Lech potrafił szybko utemperować Portowców. Nie minął kwadrans a prowadził 3:0. Z dystansu strzelał Moder, Stipica źle obronił, po chwilę dobitkę wybił na wprost bramki, a tam Ramirez dopadł do piłki i wpakował ją do siatki. Zero krycia, próby wybicia z uderzenia – tak wyglądała obrona Pogoni.