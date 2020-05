Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin. Pierwszy mecz po "kwarantannie". Nerwowy mecz na restart

Mecz Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin odbędzie się w piątek o godz. 20.30. Piłkarze nie mogą normalnie celebrować radości po strzelonych golach, a kibiców zabraknie na trybunach - tak w wielkim skrócie będą wyglądać pierwsze kolejki PKO Ekstraklasy, która po ponad dwumiesięcznej przerwie wraca do gry. Pogoń Szczecin z wielkimi szansami na podium, mniejszymi na mistrzostwo Polski.

https://gs24.pl/pogon-szczecin-zaglebie-lubin-online-gdzie-ogladac-w-telewizji-transmisja-tv-na-zywo-walcza-o-grupe-mistrzowska/rs/c2-1680036591 ! Koronawirus i "kwarantanna" Pogoni Gdy chińskie Wuhan i inne miasta Azji zmagały się już z pandemią koronawirusa to Pogoń Szczecin rozpoczynała wiosenną część rozgrywek. Start miała lepiej niż dobry – zagrała słabo, ale potrafiła wygrać 3:2 w Płocku (Wisła prowadziła po 70 minutach 2:0). Niestety, Portowcy nie poszli za ciosem. Poziom gry w Płocku nie był przypadkowy – coś blokowało drużynę Kosty Runjaica. Po remisie w Bełchatowie z Rakowem Częstochowa – Pogoń spadła na 6. pozycję w tabeli. Dramatu nie ma, bo przecież są tylko dwa oczka straty do wicelidera, ale już prowadząca Legia Warszawa uciekła na dziesięć punktów.

W połowie marca rozgrywki zostały zawieszone i realna była groźba, że sezon zostanie anulowany. Byłaby to historia bez precedensu od II Wojny Światowej. Na szczęście do tego raczej nie dojdzie (raczej, bo cały czas piłkarze są kontrolowani, a zakażenia w tym środowisku mogą zatrzymać zespoły w domach), a od piątku drużyny znów będą walczyć i to według dotychczasowego regulaminu. Normalnie, to sezon powinien już być zakończony, ale skoro przełożone na przyszły rok zostały Mistrzostwa Europy, to i ligi krajowe można dograć w późniejszym okresie. Powrót ligi 29 maja. Pogoń Szczecin gra z Zagłębiem Lubin PKO Ekstraklasa zaczyna 29 maja, a sezon ma się zakończyć 19 lipca. Przed nami cztery kolejki rundy zasadniczej, a po niej jeszcze siedem w grupach mistrzowskiej i spadkowej.

W piątek o 20.30 Portowcy podejmą Zagłębie Lubin, POLECAMY RÓWNIEŻ:Pogoń Szczecin wraca do gry. Ile pamiętasz z tego sezonu? QUIZ

O co gra Pogoń Szczecin? Podium – tylko taki wynik sprawi, że ten sezon będzie mógł zostać odebrany pozytywnie. Czwarte miejsce pewnie też ucieszyłoby nie jednego kibica, bo to przecież byłby najlepszy wynik Portowców od 2012 r., gdy powrócili do elity, ale od zespołu, który potrafił w tym sezonie np. dwukrotnie ograć Legię czy też prowadzić w tabeli – trzeba wymagać więcej. Jeśli przypomnimy sobie, że przed rokiem mistrzem został Piast Gliwice, że w ostatnich latach z medali cieszyli się np. piłkarze Górnika Zabrze, Ruchu Chorzów czy Zagłębie Lubin, to nie możemy przed Pogonią stawiać innego zadania.

Wszyscy w niepewności. A Pogoń Szczecin? Jeszcze przed tą pierwszą kolejką po restarcie jest wiele niewiadomych, ale przecież dotyczy to wszystkich ligowców – kto lepiej popracował w domach, kto maksymalnie wykorzystał okres treningów grupowych czy wspólnych zajęć z ostatnich tygodni, kto lepiej przygotował głowy na końcówkę rozgrywek? W Szczecinie tych znaków zapytania może jest jednak więcej. Zostawmy z boku aspekty finansowe (dużo wskazuje na to, że nie będzie z nimi tak źle) czy infrastrukturalne (stadion rośnie aż miło to obserwować), a skupmy się jedynie na kwestii sportowej. Forma zespołu w pierwszych wiosennych kolejkach na pewno nie była dobra. Biorąc po uwagę ostatnich pięć serii to Pogoń zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Za nią tylko Cracovia. To statystyka przejaskrawiona, ale też… dająca nadzieję. Najgorsze za Portowcami – teraz może być tylko lepiej.

Pesymiści zwracają uwagę, że w czasie pandemii klub rozstał się z jednym ze swoich liderów – Zvonimirem Kozuljem, więc może być jeszcze trudniej o efektywną grę ofensywną z czym już wcześniej były duże problemy. Sporo w tym racji, ale tę stratę spróbują wynagrodzić Kamil Drygas i Adam Frączczak. Pierwszy jest kapitanem drużyny, który zaraz na początku sezonu doznał ciężkiej kontuzji. Wraca dopiero teraz i akurat on jest zadowolony, że liga miała przerwę. Drygas to charakter, serce, iskra drużyny. A Frączczak może być tym brakującym ogniwem w ataku. Konkurentów do gry ma, ale będzie dużym zaskoczeniem, jak trener Runjaic nie ustawi AF9 na szpicy. Pozostali zawodnicy też dostali czas na wyleczenie urazów, reset w głowach i wypracowanie odpowiedniej dyspozycji. ZOBACZ TEŻ: Stadion Pogoni przed meczem z Zagłębiem - teraz i rok temu. Co się zmieniło na Twardowskiego? Zobacz ZDJĘCIA!

Terminarz też sprzyja. Z kim zagra Pogoń Szczecin? Przed Pogonią Szczecin cztery spotkania rundy zasadniczej z których trzy rozegra na swoim boisku. Nawet jeśli bez dopingu kibiców to jest to ważny, pozytywny argument.

Już piątkowe spotkanie z Zagłębiem Lubin może – w przypadku zwycięstwa – rozwiać wszelkie wątpliwości i zapewnić Portowcom miejsce w grupie mistrzowskiej. Co więcej – dobrze nastroi zespół i też pójdzie za ciosem. Po tygodniu podejmie Cracovię, później wyjazd do Poznania i na zakończenie drugiego etapu rozgrywek – mecz z Lechią w Szczecinie. Komplet punktów jest realny, ale i 10 punktów będzie bardzo dobrym osiągnięciem. Sygnałem, że Pogoń walki o podium nie odpuści i po 19 latach znów zakończy ligę z medalem i znów zagra w europejskich pucharach.

Trzeba jednak dodać, że rywale też mają swoje ambicje. Już drużyna z Lubina przyjedzie do Szczecina jak z nożem na gardle. Dla Zagłębia to może być ostatnia szansa na włączenie się do gry o pierwszą ósemkę. Miedziowych – podobnie jak gospodarzy – nawet punkt nie będzie urządzał.

Terminarz najbliższych kolejek prezentuje się następująco: 27. seria (29-31 maja): Pogoń – Zagłębie, Cracovia – Jagiellonia, Lech – Legia, Lechia – Arka, ŁKS – Górnik, Piast – Wisła K., Śląsk – Raków, Wisła P. - Korona.

28. seria (5-7 czerwca): Pogoń – Cracovia, Arka – Śląsk, Górnik – Lechia, Jagiellonia – Wisła P., Korona – Piast, Raków – ŁKS, Wisła K. - Legia, Zagłębie – Lech.

29. seria (9-10 czerwca): Lech – Pogoń, Lechia – Cracovia, Legia – Arka, ŁKS – Jagiellonia, Piast – Górnik, Wisła K. - Raków, Wisła P. - Śląsk, Zagłębie – Korona.

30. seria (14 czerwca): Pogoń – Lechia, Arka – Wisła K., Cracovia – Wisła P., Górnik – Legia, Jagiellonia – Piast, Korona – Lech, Raków – Zagłębie, Śląsk – ŁKS.

Po rozegraniu tych kolejek – pierwszych osiem drużyn będzie walczyło o medale, mając już zapewniony byt w PKO Ekstraklasie, a druga ósemka będzie walczyć o uniknięcie spadki, a spaść mają aż trzy zespoły. W zależności od zajętego miejsca zespoły z miejsc 1-4 i 9-12 zagrają więcej spotkań na swoim boisku w trzecim etapie rozgrywek ligowych.

Nowości w lidze Przypomnijmy, że same mecze też będą organizowane po nowemu. Przede wszystkim zabraknie na nich kibiców. PZPN czyni starania, by już wkrótce fani zaczęli – stopniowo – powracać na trybuny, ale zgody jeszcze nie ma.

Wstęp na stadion będą mieć zespoły, sędziowie, wyselekcjonowani działacze oraz ograniczona ilość przedstawicieli mediów. Każdy klub musiał zaakceptować nowy regulamin organizacji spotkań ligowych, a liczył on ponad 20 stron. Przyjęte rozwiązania mają zapewnić maksymalne bezpieczeństwo wszystkim osobom na obiekcie.

Zabraknie m.in. chłopców do podawania piłek, meczowej eskorty, maskotek, a sami piłkarze uczulani są, by nie celebrować bramek szalonymi radościami i wzajemnymi uściskami, całusami. Najważniejsze jednak w tym wszystkim jest to, że zespoły znów zagrają i postawią taki duży krok w powrocie sportu do normalności. Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin. Gdzie będą transmisje? Kibiców na stadionie zabraknie, ale to nie oznacza, że meczu nie będą mogli zobaczyć. Pozostaje telewizyjna transmisja. Mecz Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin na żywo pokaże stacja Canal Plus Sport. Początek relacji od 20.25. Relacja online ze spotkania Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin na żywo również na GS24.pl!

