Pogoń Szczecin rozegrała ostatni mecz sparingowy przed startem rundy wiosennej z Wartą Poznań [ZDJĘCIA Z MECZU]

Portowcy w mocnym zestawieniu przystąpili do spotkania z liderem Fortuna I ligi. Brakowało Srdana Spiridonovicia czy Zvonimira Kozulja. Na lewym skrzydle miejsce zajął nowy nabytek, Paweł Cibicki, a na szpicy zagrał Adam Frączczak. Już w 5. minucie po ładnej akcji Portowcy objęli prowadzenie. Sebastian Kowalczyk zagrał długie podanie do Cibickiego, ten odegrał do wbiegającego w pole karne Ricardo Nunesa, a lewy obrońca dobrze wystawił piłkę prawemu, Davidowi Stecowi i było 1:0.

W 36. minucie z powodu kontuzji zszedł Frączczak, a zastąpił go Kacper Smoliński. Bliżej linii napadu przesunął się Marcin Listkowski.

W Warcie grali Gracjan Jaroch i Łukasz Trałka, w przeszłości obaj reprezentowali Pogoń. Lider I ligi na dobre w pierwszej połowie nie zagroził gospodarzom, a reprezentant ekstraklasy także nie szarżował i emocji po 45 minutach było niewiele.