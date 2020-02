Pogodno: brak ciepłej wody i ogrzewania w mieszkaniach i domach. Tak może być do jutra

Z informacji na stronie SEC wynika, że będą zakłócenia w dostawie ciepłą od 17 lutego od godz 13 do 19 lutego do godz 16.

O sprawie poinformowała nas Internautka.

- Próbowałam dodzwonić się do SEC ale odsyłają mnie do informacji na ich stronie. Mam w domu małe dzieci w tym niemowlę i brak ciepła daje się już we znaki - pisze Internautka.