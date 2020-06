Pogoda w Szczecinie. Możliwe burze. Jaki będzie weekend?

W Szczecinie termometry będą pokazywały od 26 do 28 stopni Celsjusza. Nad morzem będą 24 stopnie C.

- Cały czas dociera do nas zwrotnikowe i gorące powietrze z południowej Europy - mówi Krzysztof Ścibor z Biura Prognoz Pogody Calvus. - A z nim chmury kłębiasto-burzowe.

W sobotę ma być podobnie. Do południa słonecznie i sucho, po południu będzie padać.

Temperatura w Szczecinie będzie upalna - dojdzie nawet do 30 stopni, a nad morzem ma być 26 stopni C.

- Niedziela ma być ostatnim tak ciepłym dniem - zapowiada Krzysztof Ścibor. - Po południu możemy się spodziewać przelotnych opadów deszczu, a temperatura maksymalnie dojdzie do 28 stopni C.

Nad morzem ma być jedynie 22 stopnie ciepła.

- To przez zachodni wiatr, który pojawi się na wybrzeżu - tłumaczy synoptyk.

W poniedziałek w naszym regionie możemy spodziewać się już frontu polarno-morskiego, który przyniesie ochłodzenie. Temperatura spadnie do 22 stopni Celsjusza w Szczecinie i 18 stopni nad morzem. Wtorek ma być jeszcze chłodniejszy i z dość silnym, porywistym wiatrem nad morzem. Temperatura ma wynieść w Szczecinie 18-20 stopni, and morzem nawet 16 stopni C.