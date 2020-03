Pogoda w Szczecinie: Kiedy będzie prawdziwa wiosna?

Rozmowa z Krzysztofem Ściborem z Biura Prognoz Pogody Calvus.

- Za oknami mamy słońce, ale jest zimno. Tak przecież nie wygląda prawdziwa wiosna. Kiedy możemy się spodziewać, że wreszcie będzie cieplej?

- W Szczecinie cieplej ma być już od czwartku. Termometry pokażą wtedy ponad 10 stopni Celsjusza. Ale to nie jest najlepsza pogoda na panujący u nas wirus. Z informacji jakie posiadam wirus najlepiej rozwija się w temperaturze od 5 do 16 stopni C, przy niewielkiej wilgotności i braku wiatru. A taka pogoda nas czeka właśnie od czwartku.

- Ale przynajmniej będzie można częściej wyjść na balkon, czy do przydomowego ogródka.

- I taka aktywność bym zalecał. W tej chwili w Polsce pogodę kształtuje wyż znad Skandynawii. To mroźne, kontynentalne powietrze ze wschodu, ale od czwartku napływać do nas będzie więcej powietrza z południa, więc ma być cieplej. To już będzie powietrze polarno-kontynentalne.

- To od czwartku z samego rana nie będzie już mroźno?

- Jeszcze w czwartek rano może być zimno, ale w dzień temperatura wzrośnie do 11 stopni C. W piątek powinno być 14 stopni w dzień, a w sobotę będzie nawet 16 stopni C. Tylko w niedzielę znowu się ochłodzi. - Dlaczego?

- Bo niedziela będzie pochmurna i deszczowa. Te chmury spowodują ochłodzenie. Ale nie będzie ono duże, temperatura wynosić ma 9 stopni C. Jednak ta nadchodząca niedziela – jak wynika z moich prognoz – ma być jedynym dniem w najbliższym czasie, kiedy będzie padać deszcz. Deszcz nam jednak jest bardzo potrzebny. Dawno go nie było i na razie nie widać, aby miał się pojawić. A od poniedziałku znowu zrobić się cieplej i bezdeszczowo. W całym przyszłym tygodniu możemy się spodziewać temperatur nawet do 20 stopni C. We wtorek ma być już 16 stopni C, w środę 18 stopni C, a w przyszły czwartek właśnie te 20 stopni C.

- Na razie jednak jest rzeczywiście chłodno. Jaka pogoda ma być w ten wtorek (jutro) i środę?

- We wtorek będzie pogodnie, na niebie raczej nie zobaczymy chmur, ale w nocy temperatura spadnie do minus 5 stopni C. W dzień będzie cieplej, ale termometry maja pokazywać jakieś 7 stopni ciepła. W środę spodziewam się 10 stopni C w dzień i lekkich przymrozków w nocy, no i od czwartku będzie już cieplej.