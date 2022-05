Pogoda w Szczecinie i regionie. Jak długo będzie jeszcze ciepło? Podpowiadamy, kiedy warto zaplanować urlop

Rozmowa z Krzysztofem Ściborem z Biura Prognoz Pogody Calvus.

Podobno nadchodzą bardzo ciepłe dni?

- Tak, ale długo z nami to ciepło nie zostanie. We wtorek będzie bardzo ciepło. Termometry będą pokazywały w Szczecinie nawet 24 stopnie Celsjusza w cieniu. Nad morzem będzie chłodniej, szczególnie po południu, kiedy dotrze do nas chłodne powietrze z północy. Wtedy z temperatury około 16 stopni spadnie ona do 10-14 stopni C. A to przez ten zimny wiatr.

Te 24 stopnie ciepła to sporo. To ciepło utrzyma się?

- Niestety, w środę będzie nadal ciepło, ale termometry będą pokazywały już 22 stopnie C. A w czwartek się ochłodzi i zacznie padać deszcz.

Jaka temperatura grozi nam w czwartek?

- Ma być około 18 stopni C w Szczecinie i jedynie 12 stopni C nad morzem. Zresztą podobnie będzie w piątek. Też ma być 18 stopni C w Szczecinie i 12 stopni C nad morzem.

To koniec ochłodzenia?

- Nic z tych rzeczy. Weekend zapowiada się jeszcze chłodniejszy. W Szczecinie ma być zaledwie 15 stopni C, a nad morzem będzie 10 stopni C. Dodatkowo w sobotę nad morzem ma padać deszcz i wiać nieprzyjemny wiatr z północy i północnego-zachodu. Noce będą zimne, bo temperatura może spaść nawet do 2 stopni C.

A przyszły tydzień?

- Też nie będzie "różowy". Temperatura w Szczecinie ma oscylować między 16 a 18 stopniami C, nad morzem ma być 12-14 stopni C, ale raczej nie powinno padać.

To kiedy przyjdzie do nas ciepło?

- Dopiero w ostatni tydzień maja możemy się spodziewać temperatur 20, 22 stopnie C. Ale co mnie i pewnie rolników szczególnie niepokoi, to brak deszczu. Teraz woda dla roślin jest szczególnie potrzebna.

A jakie będzie lato?

- Czerwiec nie będzie rewelacyjny. Temperatury mają być w normie, czyli takie jak zwykle są w czerwcu, opadów za dużo nie będzie. Lipiec ma być z kolei w pogodzie bardzo dynamicznym miesiącem. Będzie cieplej, ale też pojawią się częste opady i burze. Ale niepokoi mnie też zimna woda w Bałtyku. Nie ma się od czego nagrzać. W lipcu kąpiele w morzu wcale nie muszą być bardzo przyjemne.

Co nas czeka w sierpniu?