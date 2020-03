Pogoda w Szczecinie i nad morzem. Kiedy przyjdzie do nas wiosna?

Rozmowa z Krzysztofem Ściborem z Biura Prognoz Pogody Calvus.

Dziś (środa) mamy za oknami piękne słońce. Jest ciepło. Lada dzień przyjdzie wiosna. Jak będzie? - Niestety, możemy się spodziewać ochłodzenia. Ta wiosna nie przyjdzie z wysokimi temperaturami. A ochłodzenia czeka nas już od jutra (czwartku). Przed nami bowiem front chłodny, ze słabymi opadami deszczu. A za nim będzie napływać coraz chłodniejsze powietrze. To zamiast wiosny możemy się spodziewać powrotu zimy?

- Na to wychodzi, bo astronomiczna wiosna rozpoczyna się w piątek o godzinie 4.50 (astronomiczna wiosna to zrównanie długości dnia i nocy, czyli noc będzie trwała 12 godzin i tyle samo dzień. To dlatego, że słońce znajdzie się prostopadle do równika - przyp. red.), a właśnie w piątek zacznie padać, będzie pochmurno, a temperatury spadną do 6 stopni Celsjusza nad morzem i 9 stopni C w Szczecinie. Z kolei w nocy z piątku na sobotę, czyli w pierwszy dzień astronomicznej wiosny, temperatura rano spadnie do minus 1 stopnia Celsjusza.

Ale może przynajmniej w pierwszy dzień wiosny, czyli w sobotę temperatura wzrośnie?

- Na termometrach tak, ale tylko trochę. Możemy się spodziewać od 4 do 6 stopni C. Jednak zacznie wiać północno-wschodni, bardzo nieprzyjemny wiatr. A to z kolei spowoduje, że temperatura odczuwalna będzie poniżej zera. To niezbyt przyjaźnie przywita nas wiosna. - Tak wygląda. Zresztą cały przyszły tydzień ma być podobny. Ranki mają być mroźne, temperatura spadać będzie nawet do minus 2 stopni C, a w dzień możemy się spodziewać najwyżej 6 stopni C. To wszystko przez wyż, który przyjedzie do nas w niedzielę. ciśnienie wzrośnie nawet do 1040 hPa. I to on będzie stabilizował pogodę w przyszłym tygodniu.

A co z wiatrem, nadal będzie wiał ten nieprzyjemny i chłodny?

- Od wtorku wiatr ma się uspokoić. Ale dopiero od przyszłego czwartku pogoda będzie przyjemniejsza. Za tydzień w czwartek możemy się spodziewać juz 8 stopni C.