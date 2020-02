Pogoda w Szczecinie i nad morzem. Jaki będzie weekend? Sprawdzamy!

- Natomiast w nocy z piątku na sobotę będzie pogodnie, ale nad ranem czeka nas lekki mróz z temperaturą minus 1 - mówi Krzysztof Ścibor z Biura Prognoz Pogody Calvus.

W sobotę będzie słonecznie i sucho. W Szczecinie i nad morzem ma być 6 stopni C. Wiatr ma być słaby z południa.

Niedziela będzie pochmurna, ale do zachodu słońca raczej nie powinno padać.

- Za to będzie ciepło - twierdzi synoptyk. - W Szczecinie ma być nawet 10 stopni C. Nad morzem będzie tylko trochę chłodniej. Ale uwaga, w nocy z niedzieli na poniedziałek pogoda diametralnie się zmieni. Ciśnienie spadnie do 990 hPa, a spadek będzie gwałtowny. Możemy czuć się senni.