Pogoda na święta. Jak będzie w Wigilię? Spadnie śnieg?

Dziś, we wtorek w Szczecinie rano przywitał nas śnieg. Nie jest go zbyt wiele, ale na ulicach biało? Wytrzyma ten śnieg do świąt?

- Może wytrzyma, bo najbliższe dni będą chłodne. We wtorek, środę i czwartek temperatura w dzień będzie oscylowała między minus 1 stopień do zera. W nocy ma być jeszcze chłodniej, bo termometry mogą pokazywać nawet do minus 6 stopni Celsjusza. Przez te trzy dni do Wigilii ma padać śnieg, ale nie będą to obfite opady.

A jaka będzie Wigilia?

- I tu niespodzianka. Właśnie 24 grudnia czeka nas napływ cieplejszego powietrza z zachodu. Rano więc w Szczecinie i okolicach będzie jeszcze śnieg, ale później ma padać deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura wzrośnie do plus 6 stopni C. Więc ten śnieg się roztopi.