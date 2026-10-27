Pogoda na dzisiaj (wtorek, 27.10) w Szczecinie
Temperatura w ciągu dnia może dzisiaj sięgnąć 12°C w najcieplejszym momencie. Dzisiaj w nocy będziemy mieć ok. 7°C. Dzisiaj nie będzie padać. Nie musisz zabierać ze sobą parasola.
Zgodnie z prognozą pogody Szczecina, dzisiaj (27.10) wiatr może osiągnąć w porywach do 16 km/h. Odczuwalna temperatura wyniesie w związku z tym 8°C. Kierunek wiatru będzie południowy.
Indeks promieniowania UV na dziś wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.
Prognoza pogody na dzisiaj dla Szczecina
Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 27.10.2026:
- Temperatura w dzień: 12°C.
- Temperatura w nocy: 7°C.
- Wiatr: 16 km/h
- Kierunek wiatru: południowy.
- Indeks promieniowania UV: 1.0
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