Podwyżki cen w Polsce. Nie tylko masło czy olej. Które produkty podrożały najbardziej i o ile?

Czy można liczyć na spadek, co będzie dalej? Zapytaliśmy się prof. dr hab. Stanisław Flejterski z Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie.

- Co będzie dalej? To zależy o paru czynników - mówi prof. Flejterski. - Niestety uważam, że szczyt podwyżek w sklepach wciąż jeszcze mamy przed sobą. Ale jak to się dalej potoczy to, wiele zależeć będzie od polityki pieniężnej NBP i polityki fiskalnej rządu, a także zmian cen towarów importowanych, w tym gazu, ropy naftowej i węgla.