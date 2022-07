Podsumowanie ulewy w Szczecinie i regionie. Ponad 800 interwencji strażaków Leszek Wójcik

Odpompowywanie wody z zalanych wodą piwnic a także uprzątanie powalonych drzew i połamanych konarów - to najczęstsze przyczyny wezwań straży pożarnej w ciągu ostatniej doby. W województwie zachodniopomorskim od godz. 15 w piątek do sobotniego rana strażacy interweniowali 820 razy! - To dużo więcej niż zwykle - przyznają oficerowie dyżurni.