Podpisy dla Rafała Trzaskowskiego zbierane (nie tylko) na Jasnych Błoniach

Tylko w jedno popołudnie, 5 czerwca, zebrano ponad 5 tysięcy podpisów na poparcie dla Rafała Trzaskowskiego. To był pierwszy dzień akcji w Szczecinie. Akcja jest kontynuowana.

- Te ponad 5 tys. to sporo - podkreślił poseł Arkadiusz Marchewka z Platformy Obywatelskiej. - Ale nadal zbieramy. Przez cały weekend będziemy na Jasnych Błoniach i bulwarach szczecińskich. Tam nas szukajcie - namawiał. - Jeszcze nigdy kandydat na prezydenta nie miał przecież tak mało czasu aby zebrać potrzebną liczbę podpisów.

- To nie jest walka o prezydenturę Rafała Trzaskowskiego, to walka o przyszłość Polski - zaznaczył marszałek Grodzki. - O to, czy będziemy żyć w kraju, który nie będzie podzielony - dodał. - Trzaskowski pokazuje, że każdemu człowiekowi należy się szacunek. Szacunek, którego nie okazano Georgowi Floydowi w Stanach Zjednoczonych.