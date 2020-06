Pod Trasą Zamkową zbudują ogromny parkingowiec. I co WY na to? Zobacz wizualizacje!

Rzecznik spółki podaje, że liczba pojazdów, które mogłyby tu zaparkować to 300- 400 aut. Budowa obiektu nie oznacza, że znikną dotychczasowe miejsca pod estakadą, czyli na tzw. poziomie „zero”. Projekt obejmie zintegrowany kompleks parkingowy. Niewykluczone, że obiekt mógłby pomieścić jeszcze więcej pojazdów. Ma to związek z budową Mostu Kłodnego i likwidacją najmniej uczęszczanych łącznic Trasy Zamkowej. To dałoby możliwość zabudowania uwolnionych terenów. Które byłyby to łącznice? Z Nabrzeża Wieleckiego na Trasę Zamkową - od strony ulicy Wyszyńskiego i zjazdowa z TZ na Nabrzeże Wieleckie w kierunku wspomnianej ulicy.

Wiadomo, że obiekt nie będzie w ramach strefy płatnego parkowania, ale będzie miał własny regulamin parkowania. Ceny za parkowanie nie będą tak wysokie jak na placu Orła Białego, gdzie wysokie opłaty mają wymusić na kierowcach rotacje pojazdów. Parkingowiec pod trasą miałby pomóc kierowcom, którym brakuje wolnych miejsc na coraz bardziej rozbudowanym Podzamczu.