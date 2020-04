Pociągi hybrydowe dla regionu - wykonawca nadal poszukiwany

Szczecińska Kolej Metropolitalna: Pół miliarda zł dofinansowania! "To najtrudniejszy projekt na Pomorzu Zachodnim"

Dziś w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim doszło do podpisania umowy na dofinansowanie budowy SKM. Sama inwestycja ma ruszyć do 2022 roku, to oznacza dojazd w 22 minuty ze Szczecina Głównego do Gryfina, w 38 minut ze Szczecina do Polic, w 37 minut do Stargardu i do Goleniowa...