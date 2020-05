Pociąg zniszczony w wypadku pod Szczecinem pójdzie na złom

Przewoźnik uzasadnia to znacznym stopniem zniszczenia pojazdu oraz troską o bezpieczeństwo – podaje portal branżowy rynek-kolejowy.pl.

– Ze względu na znaczny zakres uszkodzeń oraz ryzyko dotyczące możliwości bezpiecznej eksploatacji pojazdu po jego naprawie, w uzgodnieniu z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, podjęto decyzje o nienaprawianiu pojazdu EN57AL-2108. Jego założona praca w projekcie POIiŚ będzie/jest w okresie trwałości wykonywana innym pojazdem o nie niższym standardzie – wyjaśnia przewoźnik Polregio.

Przed fizyczną likwidacją Polregio planują wymontować z pojazdu elementy nadające się jeszcze do użytku. – Części i podzespoły pojazdu, które nie zostały uszkodzone w wyniku wypadku i możliwe jest ich zagospodarowanie, posłużą jako części zamienne do napraw innych pojazdów tego typu. Po demontażu części możliwych do dalszego wykorzystania pojazd zostanie skierowany do kasacji – zapowiadają pracownicy biura prasowego.