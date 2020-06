Po trzech dniach zniszczyli mural LGBT. "W Szczecinie nie ma miejsca na miłość?"

W sobotę odsłonięta została instalacja artystyczna "Jarek, ty p*****", która miała upamiętnić miłość Jarosława Iwaszkiewicza i Jerzego Błeszyńskiego. Teksty i ilustracje przedstawione na muralu pochodziły z autentycznych listów Jarosława Iwaszkiewicza. W nocy z poniedziałku na wtorek ktoś zamalował mural czerwoną farbą.

- Na tym muralu nie było niczego, co byłoby wulgarne czy kontrowersyjne - mówi Monika Tichy ze Stowarzyszenia Lambda Szczecin. - Okazuje się, że na miłość w Szczecinie nie ma miejsca, bo nie przetrwała nawet trzech dni.

We wtorek wieczorem pod zamalowanym muralem ponownie spotkały się osoby, które stają murem za osobami dyskryminowanymi i prześladowanymi. Wśród nich była prof. Inga Iwasiów, pisarka i wykładowczyni Uniwersytetu Szczecińskiego.

- Ten mural to jest dzieło sztuki, a ci, którzy wyładowują złość na dziele sztuki widocznie doszli do momentu, w którym nie mają już nic do powiedzenia i nie potrafią z nami rozmawiać - mówi Inga Iwasiów. - To miasto zawsze szczyciło się różnorodnością, a teraz szczyci się tą czerwoną mazią. Uważam to za haniebne. Mam nadzieję, że ta sytuacja nas czegoś nauczy i mam nadzieję, że to nauczy czegoś polityków.