Po pierwszym dniu otwarcia galerii handlowych. Jak było w Szczecinie?

Przede wszystkim po konkretne zakupy, ale i z ciekawości szczecinianie ruszyli do galerii handlowych w pierwszy dzień po ich otwarciu. Większości klientów przypadły go gustu zakupy w nowej rzeczywistości. Jak mówią, kasy były wolne, a korytarze stosunkowo puste. Nikt nie poganiał i nigdzie nie trzeba było się śpieszyć.

- Liczba klientów utrzymywała się w poniedziałek na stabilnym poziomie - informuje Norbert Fijalkowski, dyrektor Galerii Kaskada. - Nie było potrzeby zamykania wejść. Nie było też kolejek przed galerią. Osoby przychodzące na zakupy dostosowały się do nowych zasad, choć przyznaję, że było kilka upomnień jeśli chodzi o nakładanie maseczek. Kontrolujemy sytuację na bieżąco.

- Planujemy wyraźniej oznakować strefę food court - informuje Joanna Dybowska, dyrektor ds. marketingu CHR Galaxy. - Kilka osób próbowało usiąść przy stolikach i tam zjeść zamówiona na wynos dania. Niestety, ale w obecnej sytuacji to nie możliwe. Poza tymi incydentami dzień przebiegał bez zakłóceń, klienci przestrzegają zasad. W poniedziałek od godziny 7 do 22 odwiedziło nas łącznie 16 202 osób. Jesteśmy zadowoleni z takiego wyniku. Myślę, że to dobra wróżba na przyszłość.