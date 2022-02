Plac Zgody w Szczecinie: Kierowcy, uważajcie na samochody! Internauci alarmują na stan nawierzchni

- Co to ma być?! Zęby można zgubić. Samochodem telepie, jakbym jechała po drewnianym moście - mówi pani Irena, nie kryjąc oburzenia. - Dlaczego na placu Zgody asfalt został wyfrezowany niedokładnie? Zostały wysepki i to nie tylko w rejonie studzienek, a to utrudnia ruch kierowcom.