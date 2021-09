Plac Solidarności stanie się bardziej ekologiczny? Więcej drzew i zieleni, przy zachowaniu przestrzeni użytkowej. WIZUALIZACJE

To inicjatywa Roberta Koniecznego, który jest twórcą aktualnej formy placu. Jego pracownia KWK Promes bezpłatnie wykona aktualizację projektu. Pomysł wprowadzenia zmian w życie zaczął się od Muzeum Narodowego, które na początku roku zwróciło się z prośbą o projekt wymiany uszkodzonych elementów placu. Wtedy Robert Konieczny zaproponował szersze zmiany, na które miał już gotowy pomysł. Po kilku latach intensywnego użytkowania teren wymaga rewitalizacji, a przy okazji dokonania zmian, które uwzględnią aktualne potrzeby.

- Kiedy tworzyliśmy tą koncepcję, muzeum zwróciło się do nas o naprawę pewnych elementów. Wtedy zaproponowaliśmy nasz pomysł. Po raporcie klimatycznym wydanym przez ONZ w 2019 roku, chcieliśmy dokonać zmian uwzględniając potrzeby klimatyczne, ale żeby nie zepsuć tego, co już działa. - tłumaczy nam Robert Konieczny.

- Dziś w oparciu o tę przestrzeń, chcemy stworzyć dodatkową symbolikę. Nie tylko nawiązującą do historii, ale też naszych aspiracji, by jako zielone miasto i region być liderem ekologii w Polsce – mówi marszałek Olgierd Geblewicz – Dlatego od kilku miesięcy dyskutowaliśmy z projektantem o czymś, co nazwałbym ekoliftingiem placu.