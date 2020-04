Piłkarze Pogoni Szczecin mają obniżone wypłaty. Mroczek dziękuje zawodnikom

Redukcji dokonano dokładnie zgodnie z regułami przyjętymi przez kluby Ekstraklasy SA, ogłoszonymi przez Radę Nadzorczą w zeszły piątek na stronie oficjalnej spółki. Pogoń Szczecin jest tym samym pierwszym ekstraklasowym klubem, który formalnie przeprowadził proces redukcji wynagrodzeń.

W myśl tych zasad kluby „obniżają zawodnikom wynagrodzenia o 50%, jednak nie mniej niż jednak do kwot nie niższych niż 10 tys. zł brutto w przypadku umów o pracę lub umów cywilnoprawnych dla zawodników nieprowadzących działalności gospodarczej oraz do 10 tys. zł netto dla piłkarzy rozliczających się z klubami na podstawie faktury VAT. Obniżki wynagrodzeń piłkarzy mają obowiązywać od 14 marca br. do minimum pierwszego meczu ligowego w Ekstraklasie rozgrywanego jako impreza masowa z udziałem publiczności, jednak nie krócej niż do zakończenia sezonu rozgrywkowego 2019/2020 lub do dnia 30 czerwca 2020 r. – zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później.”