Pierwszy wieczór koncertów na Juwenaliach okiem drona nad Łasztownią [ZDJĘCIA]

O godzinie 18 obyło się wielkie otwarcie bram. Na Łasztowni w Szczecinie powędrowała masa spragnionych koncertów osób.

Pierwsza na scenie pojawiła się Julia Bury, zaraz za nią Velow.

Jedną z gwiazd wieczoru był Enej. To polsko-ukraiński zespół, który mocno czerpie z kultury naszych wschodnich sąsiadów. Ich skoczne piosenki bardzo wpadły do gustu studentom (i nie tylko ;D). Po licznych tańcach i szczęśliwych twarzach widać było - Enej to dobry wybór!

Później nadszedł czas na legendę. Lady Pank po raz ostatni na Juwenaliach gościł w Szczecinie w 2016 roku i było to niezapomniane przeżycie. Tym razem również nie zawiedli! Kultowy zespół rozruszał towarzystwo.

Kolejna, i ostatnią na ten dzień, gwiazdą na scenie była Mery Spolsky, która nie pozostała w tyle za doświadczonymi kolegami z branży. Szczecinianie zdecydowanie świetnie się bawili.