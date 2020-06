Pierwszy dzień zmian na Wyszyńskiego i korki nawet w weekend. Kierowcy (w większości) wściekli

I jeden komentarz pozytywny.

- Teraz się zaczynają narzekania, a potem będzie DUUUUŻO lepiej - napisała Internautka Ul. - A póki co, chcąc się dostać z Prawobrzeża do centrum, można przecież w Dąbiu, Zdrojach, Podjuchach, Zdunowie czy Załomiu wsiąść w pociąg, dojechać na Główny i tam się przesiąść na tramwaje czy autobusy, które ominą korki od wjazdu na Most Długi w stronę Bramy Portowej. A dojazd pociągiem trwa 15 minut, jest wygodniej niż w autobusach czy tramwajach. Kto ma bilet sieciowy, to może na nim jeździć POLREGIO na terenie Szczecina do końca roku. A ogólnie bilet na POLREGIO normalny 3,60 zł. No i lepiej, że w mieście w końcu się dzieje i remonty na raz, bo gdyby najpierw zabrano się np. TYLKO za Krygiera, a potem za Wyszyńskiego, to by to trwało dłużej i z kolei korki by były na Krygiera, bo by kierowcy omijali remont Wyszyńskiego.