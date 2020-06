Pierwszy dzień działania Arkonki. Nowe zasady, nowy cennik, tłumów brak

Na terenie obiektu obowiązywać będzie zasada zachowania 2-metrowego dystansu między osobami (nie dotyczy rodzin i osób mieszkających razem) czy ograniczenie liczby osób przebywających na torze basenu sportowego do 4. Z basenu nie będą mogły korzystać osoby z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych. Należy dezynfekować ręce przed wejściem na teren Arkonki, a także do toalet i przebieralni. W tych miejscach będzie udostępniony płyn do dezynfekcji.

W czerwcu i lipcu Arkonka będzie otwarta od poniedziałku do czwartku od 10 do 20 i od piątku do niedzieli od 10 do 21. Obecnie trwają ustalenia dotyczące możliwości wydłużenia sezonu kąpielowego na Arkonce do końca września.

Cennik biletów wstępu na ten sezon: dzieci do lat 6 – bezpłatnie, bilet ulgowy - 5 zł, bilet normalny – 15 zł, karnet ulgowy (10 wejść) – 45 zł, karnet normalny 135 zł. Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie – bezpłatnie. Zmiana cennika wynika z rosnących kosztów funkcjonowania obiektu.