Piękne mozaiki na SDS'ie zostaną zachowane! Przetrwają wraz z częścią budynku [ZDJĘCIA]

To właśnie radny nagłośnił sprawę mozaik, o których poinformowali go mieszkańcy miasta. Było to następstwo wiadomości jakie podał prezydent Piotr Krzystek, który najpierw poinformował o planach wyburzenia dotychczasowego obiektu, a następnie przedstawił wizualizację nowego SDS-u. Dziś okazuje się, że obiekt nie zostanie w pełni wyburzony.

- Zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym, zostanie zachowana ta część budynku, w której znajdują się prace artystyczne - informuje Bożena Kowalewska, dyrektor MOSRiR-u.

Więcej informacji powinno znaleźć się w odpowiedzi na interpelację, którą radny Jaskulski złożył razem z radnymi Łukaszem Kadłubowskim i Przemysławem Słowikiem. Wiele wskazuje na to, że część budynku zostanie wyremontowana, a nie budowana od podstaw.