PGNiG w Szczecinie. Kilkugodzinne kolejki i tłok przed wejściem. Dlaczego?

"Zapraszam do PRLu. 2 godziny minimum stania na Tamie Pomorzańskiej w deszczu, wietrze, zimnie, covidzie, na schodach zewnętrznych żeby poprawić błąd gazowni nie mój" - taką wiadomość oraz zdjęcia kolejki wysłała nam w środę 16 lutego Czytelniczka. Dodała, że wielu ludzi czeka również w samochodach zaparkowanych pod siedzibą spółki.

Chodzi o funkcjonowanie Biura Obsługi Klienta Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przy ul. Tama Pomorzańska w Szczecinie.

Jak mówi Rafał Pazura rzecznik PGNiG: "Nic specjalnego się nie dzieje, nic się nie wydarzyło w naszej ofercie czy na styku klient-spółka żeby hurtowo do niej pędzić, ja powodu (kolejek) nie znam".

Pojechaliśmy dziś to sprawdzić... Być może, ze względu na alerty pogodowe i wichurę szalejącą w regionie ludzi akurat dziś było mniej?...

- W Państwa przypadku, czyli w województwie zachodniopomorskim była migracja danych, co spowodowało, że rachunki do niektórych docierały z opóźnieniem, ale to też informowaliśmy żeby się tym nie przejmować tylko spokojnie czekać, że my będziemy wysyłać sukcesywnie z odpowiednim antydatowaniem żeby każdy miał czas na uregulowanie należności" - powiedział rzecznik.