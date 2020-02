Perły Biznesu 2019 rozdane. Kto je zdobył? ZDJĘCIA z gali

Paweł Brzezicki z zrealizował program naprawczy Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie. W ciągu trzech lat pełnienia obowiązków zarządcy komisarycznego w największym polskim przedsiębiorstwie armatorskim zniwelował straty w wysokości 760. mln zł w 2016 r. do 30. mln zł zysku w 2019 r.

Meden-Inmed Sp. z o.o. z jest producentem i dystrybutorem profesjonalnego sprzętu medycznego. Oferuje szeroką gamę produktów. Firma obecna jest na rynku od 31 lat, zatrudnia ponad 350. wykwalifikowanych pracowników. Współpracuje z odbiorcami z 69. krajów. Znana jest m.in. z innowacyjnych rozwiązań, np. egzoszkieletu do rehabilitacji i reedukacji chodu.

- Oddanie do użytku drogi ekspresowej S6 Goleniów – Koszalin o długości 130 km. Nagroda trafiła do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrada Oddział w Szczecinie.

Nowa S6 skróciła czas przejazdu ze Szczecina do Koszalina o około 40 minut. Oddanie do ruchu drogi S6 podwoiło długość dróg szybkiego ruchu w województwie zachodniopomorskim. Trasa ta zapewni skomunikowanie Koszalina i środkowego Pomorza z siecią dróg ekspresowych i autostrad, wcześniej obszar ten był pozbawiony jakichkolwiek dróg szybkiego ruchu. Koszt całej S6 Goleniów-Koszalin to około 3,9 miliarda złotych, inwestycja była współfinansowana ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, kwota dofinansowania sięgnęła 1,55 miliarda zł.

WYDARZENIE GOSPODARCZE 2019 – WYRÓŻNIENIA:

- Rozpoczęcie projektu Polimery Police o budżecie ok. 1,5 mld euro – nagroda trafiła do firmy Grupa Azoty Polyolefins SA