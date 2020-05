Pechowe skrzyżowanie na Pogodnie. Kolizja goni kolizję

Wiemy, że w tym miejscu nie będzie minironda, ani nie zostanie wprowadzona sygnalizacja. Jeszcze w 2018 roku urzędnik tłumaczył, dlaczego nie powstanie tu sygnalizacja.

- Z uwagi na zbyt małe natężenie ruchu na poszczególnych relacjach, skrzyżowanie to nie kwalifikuje się do zainstalowania sygnalizacji świetlnej. Po godzinach szczytowych ruch pojazdów można tam określić jako mały, wzrastający do średniego dla tej dzielnicy – wyjaśniał Marcin Charęza, kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu.