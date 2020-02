Partyjne transfery w regionie. Z .Nowoczesnej do Zielonych. "To dobra decyzja"

- Rozmowy dotyczące mojego wstąpienia do partii Zieloni trwały już od pewnego czasu i wierzę, że jest to dobra decyzja. Jestem przekonany, że Szczecin powinien być „zielony” i musimy zrobić wszystko, by nie został betonową pustynią - mówi Przemysław Słowik.

Decyzja radnego nie ma wpływu na jego pozycję w radzie miasta, gdzie wciąż jest członkiem klubu Koalicji Obywatelskiej. Nie zmienia się również forma funkcjonowania Szczecińskiej Inicjatywy Miejskiej.