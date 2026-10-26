Parkujesz w Szczecinie tej nocy? Sprawdź, czy przyda ci się we wtorek rano skrobaczka do szyb

Zauważyliście, że nie zawsze zimą trzeba skrobać szyby? Bywa tak, że podczas ogromnych mrozów na szybach nie mamy ani grama lodu. Dlaczego tak się dzieje? Wszystko przez niską wilgotność powietrza. Jeśli jest mroźne, ale sucho, szyby nie powinny zamarzać. Kiedy możemy spodziewać się szronu czy wręcz lodowej skorupy na szybach o poranku w Szczecinie? Oprócz temperatury poniżej 0powinien wystąpić jeden z poniższych elementów: