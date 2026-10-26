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Parkujesz w Szczecinie tej nocy? Sprawdź, czy przyda ci się we wtorek rano skrobaczka do szyb

Redakcja Naszemiasto.pl
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Czy trzeba będzie jutro skrobać szyby w Szczecinie?
Czy trzeba będzie jutro skrobać szyby w Szczecinie? fot. sonsam/ iStock
Chcesz wiedzieć, czy jutro będzie przymrozek w Szczecinie? Przygotowaliśmy informacje o pogodzie, jaka czeka nas w nocy z poniedziałku na wtorek. Według prognoz, w Szczecinie będziemy mieć 7°C. Jednocześnie prawdopodobieństwo opadów wynosi 2%, natomiast wilgotność powietrza: 87%. Przewidywana przez meteorologów prędkość wiatru to 13 km/h. Sumując te dane, można stwierdzić, że w nocy w Szczecinie nie pojawi się szron.

Spis treści

Możesz się wyspać! We wtorek w Szczecinie nie powinno być szronu na szybach

Wszystko wskazuje na to, że nie musisz wcześniej wstawać. W nocy nie będzie przymrozków, więc szyby nie zamarzną. Śpij dobrze!

Jakiej pogody spodziewać się w Szczecinie w nocy?

Oto prognoza pogody na noc z poniedziałku na wtorek w Szczecinie:

quiz

Czy dobrze znasz Ciechocinek?

Pytanie 1 z 10
W których latach powstały pierwsze dwie tężnie?
  • Temperatura: 7°C.
  • Wilgotność powietrza: 87%
  • Wiatr: 13 km/h
  • Kierunek wiatru: południowy.
  • Prawdopodobieństwo opadów: 2%.

Pogoda w Szczecinie w nocy z wtorku na środę:

  • Temperatura: 7°C.
  • Wilgotność powietrza: 80%
  • Wiatr: 15 km/h
  • Kierunek wiatru: południowy.
  • Prawdopodobieństwo opadów: 7%.

Pogoda w Szczecinie w nocy ze środy na czwartek:

  • Temperatura: 7°C.
  • Wilgotność powietrza: 95%
  • Wiatr: 8 km/h
  • Kierunek wiatru: południowo-zachodni.
  • Prawdopodobieństwo opadów: 13%.

Warunki pogodowe mogą zmieniać się z dnia na dzień. Niżej znajdziesz informacje o tym, czy prognozy przewidują opady śniegu w Szczecinie.

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Redakcja Naszemiasto.pl
Redakcja Naszemiasto.pl

W jakich warunkach zamarzają szyby?

Zauważyliście, że nie zawsze zimą trzeba skrobać szyby? Bywa tak, że podczas ogromnych mrozów na szybach nie mamy ani grama lodu. Dlaczego tak się dzieje? Wszystko przez niską wilgotność powietrza. Jeśli jest mroźne, ale sucho, szyby nie powinny zamarzać. Kiedy możemy spodziewać się szronu czy wręcz lodowej skorupy na szybach o poranku w Szczecinie? Oprócz temperatury poniżej 0powinien wystąpić jeden z poniższych elementów:

  • wysoka wilgotność powietrza,
  • opady deszczu lub śniegu,
  • mroźny wiatr,
  • pozostawienie na parkingu zbyt nagrzanego samochodu.

Jak skutecznie pozbyć się lodu z szyby samochodowej?

Sposobów na pozbycie się lodowej skorupy z samochodowych szyb jest wiele, wszystkie mają jedną wspólną cechę - są mniej skuteczne, niż tego oczekujemy. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie szyby wymagają takiej samej dbałości.

  • odśnieżanie tylnej szyby jest konieczne, gdy musimy wyjechać tyłem z miejsca parkingowego. W przeciwnym wypadku możemy ją odśnieżyć i włączyć ogrzewanie szyby, po chwili jazdy powinna się sama rozmrozić,
  • odśnieżanie bocznych szyb jest konieczne, ale nie musimy tego robić dokładnie. Oczywiście nie ma mowy o wydrapywaniu "okienka", musimy mieć dobrą widoczność, ale pojedyncze resztki lodu nie powinny być problemem,
  • natomiast najważniejsze jest odśnieżenie przedniej szyby - musimy mieć pełną widoczność, a przestrzeń, gdzie pracują wycieraczki, powinna być całkowicie oczyszczona.
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Sposobów na odśnieżenie przedniej szyby jest wiele. Nasza porada na wtorek, 27.10 dla kierowców ze Szczecina:

Odmrażanie przedniej szyby zacznij od odśnieżenia. Szczotką odgarnij puch, a następnie spryskaj pozostałą część odmrażaczem do szyb i chwilę poczekaj. Podważ skrobaczką warstwę lodu i w razie konieczności, powtórz czynność.

Jeśli tak skrobiesz szyby, możesz dostać mandat

Dawniej procedura rozmrażania przedniej szyby była prosta - kierowca włączał silnik, ustawiał gorący nawiew na przednią szybę i zabierał się do skrobania. Gdy powietrze ogrzewa przednią szybę, lód puszcza od spodu i łatwiej go skuć.

Jednak od kilku lat coraz większą wagę przykłada się do ekologii, a taka praca silnika jest bezzasadna. Do tego dochodzą przepisy, zgodnie z którymi kierowca nie może zostawić samochodu z włączonym silnikiem i z niego wyjść. W Szczecinie również możesz dostać za takie skrobanie szyb mandat, więc lepiej tego nie rób.

Co zrobić, żeby nie musieć skrobać szyb?

Najskuteczniejszy sposób, by uniknąć porannego skrobania szyb w Szczecinie to oczywiście parkowanie samochodu w garażu, gdzie temperatura będzie dodatnia. Oczywiście nie każdy ma garaż, wielu kierowców musi parkować na ulicy. Sprawdzone sposoby, dzięki którym możemy zminimalizować ryzyko powstania grubej warstwy lodu na szybie:

  • nakładanie na przednią szybę specjalnej maty termicznej,
  • pokrywanie przedniej szyby specjalnym środkiem (skuteczne tylko przy mniejszych mrozach),
  • parkowanie w mniej wilgotnych miejscach (z dala od stawów, zalewów, lasów, parków, skwerków,
  • parkowanie w miejscach, które będą nasłonecznione o poranku,
  • parkowanie przednią szybą na wschód,
  • wychłodzenie wnętrza samochodu zimnym nawiewem przed parkowaniem (skuteczne tylko przy mniejszych mrozach).

Warunki pogodowe mogą mieć znaczenie nie tylko dla kierowców sięgających po skrobaczkę, ale również dla osób planujących wymianę ogumienia. Poniżej zebraliśmy informacje o punktach wulkanizacyjnych w Szczecinie.

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Redakcja Naszemiasto.pl
Redakcja Naszemiasto.pl
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