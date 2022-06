Parkowanie w Strefie Płatnego Parkowanie w Szczecinie. Obcokrajowcy największymi dłużnikami. Można ich za to ścigać?

W tym roku kierowcy nie opłacili w Szczecinie 18553 biletów w Strefie Płatnego Parkowania na kwotę 3,7 mln zł. 3983 z nich pochodziło z zagranicy, głównie Niemiec. Wartość nieopłaconych przez nich biletów to prawie 800 tys. zł. Jeszcze gorsze statystyki były w latach poprzednich. Rekord padł w 2017 r. Biletów w SPP nie wykupiło wtedy prawie 30 tys. osób, w tym prawie 20 tys. to były auta na zagranicznych numerach rejestracyjnych. Do kasy NiOL nie wpłynęło wtedy 1,5 mln zł, w tym 994 tys. właśnie od cudzoziemców.

W ciągu ostatnich pięciu lat nie wykupiono ogółem 183 154 biletów parkowania w SPP o wartości 16,5 mln zł. W tym aut na zagranicznych tablicach było ponad 73,5 tysiąca. Ich kierowcy nie zapłacili za postój łącznie prawie 5,5 mln zł.

Te pieniądze od cudzoziemców są na razie nie do odzyskania.