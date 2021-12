Pałac Joński w Szczecinie już w rękach Akademii Sztuki. Jak prezentuje się w środku?

Pałac Joński będzie trzecim pałacem należącym do Akademii Sztuki. Poza wspomnianym wcześniej Pałacem pod Globusem, własnością uczelni jest również Pałac Ziemstwa Pomorskiego przy al. Niepodległości. Uczelnia zapłaciła za niego 8 mln zł.

- Jest to dla nas wydarzenie bardzo ważne, ponieważ wobec rozwijającej się uczelni, wzrostu liczby studentów, kierunków oraz specjalności, wobec wyzwań, jakie stawia przed nami zaplanowana strategia o rozwoju, miejsce to jest bardzo istotne, ważne i niezbędne. Zapewnia nam rozwój funkcjonalny na najbliższe lata - mówi dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS, rektor Akademii Sztuki w Szczecinie. - Będziemy rozwijać potencjał tego miejsca, jego walory historyczne i zabytkowe.