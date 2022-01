Otwarcie Teatru Letniego w Szczecinie coraz bliżej! Na imprezie artystycznej zagrają miejscy artyści!

29 lipca ruszy piątkowy koncert specjalny, będący pierwszym z serii wydarzeń artystycznych, które odbędą się w ramach wieńczących przebudowę Teatru Letniego dni otwartych.

Lorem Ipsum Show na nowej scenie Teatru Letniego to artystyczna konfrontacja związanych ze Szczecinem twórców i wykonawców. Wydarzenie przepełnione występami zaproszonych gości, solistów oraz instrumentalistów. Tematycznie i osobowo to stricte szczeciński spektakl muzyczny, a ze względu na oprawę dźwiękowo-wizualną całości przedsięwzięcia, można określić je mianem widowiska multimedialnego z przekazem. I to właśnie przekaz ma się tego dnia stać swoistą klamrą muzyki, obrazu oraz słowa.