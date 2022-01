Ostrzeżenie dla Zachodniopomorskiego 29.01.2022 13:15, Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Ostrzeżenie RSO: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANÓW ALARMOWYCH

Obowiązuje od: 29.01.2022 13:15 do: 31.01.2022 23:00

Na podstawie ostrzeżenia hydrologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BPH Wydział w Gdyni, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych od godz. 18:00 dnia 29.01.2022 do godz. 23:00 dnia 31.01.2022. Obszar: Wybrzeże i morskie wody wewnętrzne RP (Bałtyk Południowy, Bałtyk Południowo-Wschodni, zachodniopomorskie, pomorskie). W związku z wysokim napełnieniem Bałtyku (542 cm) oraz prognozowaną sytuacją meteorologiczną, na całym Wybrzeżu przewiduje się wahania i wzrosty poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych. W ujściach rzek uchodzących do morza możliwe znaczące wzrosty stanów wody związane ze zjawiskiem cofki. Stopień zagrożenia: 3 w skali 3 stopniowej.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.