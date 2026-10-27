Ostrzeżenia RSO informują o zdarzeniach mogących wpływać na bezpieczeństwo mieszkańców i sytuację w regionie. Warto śledzić także inne aktualne komunikaty dotyczące województwa Zachodniopomorskiego.



Jeśli planujesz podróż po regionie, sprawdź także aktualne utrudnienia na drogach w województwie Zachodniopomorskim. Znajdziesz tam informacje o wypadkach, robotach drogowych, zamkniętych odcinkach i innych zdarzeniach wpływających na ruch.