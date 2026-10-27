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Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIE NA DK S6
Obowiązuje od: 27.10.2026 07:33 do: 27.10.2026 09:00
1. Województwo: zachodniopomorskie
2. Nr drogi: S6
3. Kilometraż: 93+800
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Kołobrzeg Wsch. - w. Ustronie Morskie
5. Kierunek: Gdańsk
6. Miejscowość zdarzenia: Stramnica
7. Rodzaj zdarzenia: Awaria pojazdu
8. Opis zdarzenia: Awaria ciężarówki. Tymczasowo zamknięto pas wolny i awaryjny w kierunku Gdańska.
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd ciężarowy
10. Liczba rannych: brak danych
11. Liczba zabitych: brak danych
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: bd.
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1
15. Data powstania zdarzenia: 27.10.2026
16. Godzina powstania zdarzenia: 07:15
Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?
RSO to Regionalny System Ostrzegania. Państwowa usługa polegająca na powiadamianiu obywateli o różnych zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Mogą dotyczyć zagrożeń lokalnych, zarówno klęsk żywiołowych, jak i zagrożeń na drogach.
Chciałbym podkreślić, że komunikaty generowane za pomocą Regionalnego Systemu Ostrzegania będą dotyczyły tylko naprawdę istotnych zdarzeń. Nie będzie tam ostrzeżeń dotyczących np. niewielkiego korka, utrudnień na drogach czy przymrozków.
Andrzej Halicki
Jakie ostrzeżenia mogą być wysyłane?
- Komunikaty drogowe - istotne blokady dróg i inne zdarzenia, znacząco wpływające na czas podróży.
- Ostrzeżenia meteorologiczne - wszelkie zjawiska pogodowe, mogące stanowić zagrożenie dla obywateli. Oblodzenie, wichury, gradobicia, gwałtowne burze, silne opady deszczu, upały i inne zagrożenia i ostrzeżenia pogodowe.
- Ostrzeżenia hydrologiczne - ryzyko powodzi bądź lokalnych podtopień, wywołane gwałtownymi opadami, silnymi wiatrami, bądź innymi zjawiskami podnoszącymi stany wód.
Komunikat RSO (o zasięgu wojewódzkim) generuje wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego.
Wagę komunikatom nadaje się biorąc pod uwagę rodzaj i zasięg zagrożenia lub zdarzenia, a także jego możliwe skutki dla ludności, środowiska i infrastruktury.
Historia RSO
- 13 listopada 2014r.- Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podpisało umowę z Telewizją Polską, która Określała harmonogram wdrażania systemu.
- 31 sierpnia 2014r.- zakończenie pilotażu Regionalnego Systemu Ostrzegania. Ostrzeżenia zostały przetestowane we wszystkich województwach. Pilotaż był możliwy dzięki współpracy pomiędzy Telewizją Polską SA, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz IMGW.
- 1 stycznia 2015r.- uruchomienie RSO w TVP Regionalnej i w aplikacjach na komórki.
- 25 czerwca 2015r.- podpisanie przez Ministra Administracji i Cyfryzacji i Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej listu intencyjnego z operatorami telefonii komórkowej w Polsce, dotyczącego rozwoju systemu o powiadomienia na zagrożonych obszarach kanałem SMS.
- 1 lipca 2015r. - uruchomienie pełnego zakresu funkcjonalnego przewidzianego dla RSO. Od tego dnia miała też działać funkcja powiadamiania przez SMS, o czym mówiły komunikat na stronie Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji oraz informacja na stronie UKE. System objął wszystkie kanały TVP nadawane w naziemnej telewizji cyfrowej, czyli: TVP 1, TVP 2, TVP Regionalna, TVP Info, TVP Kultura, TVP Polonia, TVP Historia, TVP Rozrywka. Komunikaty RSO mogły pojawiać się na ekranie telewizora w formie napisów.
- 16 sierpnia 2018r.- nowa wersja aplikacji RSO, umożliwiająca odbiór komunikatów z wybranych gmin, zamiast z całego województwa.
Jak zachować się po otrzymaniu komunikatu RSO?
Przede wszystkim zachowaj spokój i nie wpadaj w panikę. Skorzystaj z internetu, radia lub telewizora, by poznać szczegóły zagrożenia oraz instrukcję postępowania. Powiadom bliskie osoby o zagrożeniu. Jeśli przebywasz poza miejscem zamieszkania koniecznie powiadom bliskich, gdzie obecnie przebywasz.
Sprawdź także inne ważne informacje dla mieszkańców województwa Zachodniopomorskiego
Ostrzeżenia RSO informują o zdarzeniach mogących wpływać na bezpieczeństwo mieszkańców i sytuację w regionie. Warto śledzić także inne aktualne komunikaty dotyczące województwa Zachodniopomorskiego.
Jeśli planujesz podróż po regionie, sprawdź także aktualne utrudnienia na drogach w województwie Zachodniopomorskim. Znajdziesz tam informacje o wypadkach, robotach drogowych, zamkniętych odcinkach i innych zdarzeniach wpływających na ruch.
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