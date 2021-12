Ostrzeżenie dla Zachodniopomorskiego 24.12.2021 10:29, Gwałtowne wzrosty stanów wody/1 Zalew Szczeciński

Ostrzeżenie RSO: GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY/1 ZALEW SZCZECIŃSKI

Obowiązuje od: 24.12.2021 10:29 do: 25.12.2021 09:00

Na podstawie ostrzeżenia hydrologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BPH Wydział w Gdyni, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanów wody od godz. 15:00 dnia 24.12.2021 do godz. 09:00 dnia 25.12.2021. Na obszarze Zalewu Szczecińskiego, w związku przewidywanym silnym wiatrem z sektora północnego na Zalewie Szczecińskim nastąpi wzrost poziomów wody do strefy stanów wysokich, punktowo z możliwością osiągnięcia stanów ostrzegawczych.

Stopień zagrożenia - 1 w skali 3-stopniowej.

Ostrzeżenie RSO: GWAŁTOWNY WZROST STANÓW WODY/1 WYBRZEŻE

Obowiązuje od: 24.12.2021 09:50 do: 25.12.2021 07:00

Na podstawie ostrzeżenia hydrologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BPH Wydział w Gdyni, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanów wody od godz. 12:00 dnia 24.12.2021 do godz. 07:00 dnia 25.12.2021. Na Wybrzeżu i morskich wodach wewnętrznych RP (Bałtyk Południowy, Bałtyk Południowo-Wschodni, zachodniopomorskie, pomorskie), w związku z przewidywanym silnym wiatrem z sektora północnego na Wybrzeżu nastąpi wzrost poziomów wody do strefy stanów wysokich, punktowo z możliwością osiągnięcia stanów ostrzegawczych.

Stopień zagrożenia: 1 w skali 3 stopniowej.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.