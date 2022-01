Ostrzeżenie dla Zachodniopomorskiego 21.01.2022 07:34, Sztorm/2

Ostrzeżenie RSO: SZTORM/2

Obowiązuje od: 21.01.2022 07:34 do: 21.01.2022 19:00

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM w Gdyni, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed sztormem/2 w strefie brzegowej – część środkowa, od godz. 07:30 dnia 21.01.2022 do godz. 19:00 dnia 21.01.2022. Wiatr północno-zachodni 6 do 7, w porywach 8 do 9 w skali B. Stopień zagrożenia - 2 w skali 3-stopniowej.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.